В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 14 февраля пройдет музейный квиз «Подвиги сердца»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) в среду, 14 февраля, пройдет музейный квиз «Подвиги сердца». Мероприятие будет посвящено истории любви императора Петра I и его супруги императрицы Екатерины I, сообщает пресс-служба музея.«Вечер начнется с захватывающей экскурсии, затем наши сотрудники пригласят вас принять участие в квизе. На мероприятии вы сможете познакомиться с искусством, связанным с Екатериной I и Петром I, а также узнать больше об их увлекательной жизни», — сообщается в анонсе мероприятия.Гостей вечера ожидают подарки от музея, а также небольшой кофе-брейк.Экскурсия начнется в 18.30 по адресу улица Вайнера, 11. Продолжительность программы — 1,5 часа.