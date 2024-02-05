УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:23

УБРиР готов возобновить выдачу IT-ипотеки после выделения дополнительных лимитов по госпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) направил в АО «Дом. РФ» запрос на выделение дополнительных субсидий, компенсирующих банку затраты в рамках выдачи IT-ипотек. После этого банк готов возобновить работу в этом направлении, пояснили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

В феврале 2024 года несколько крупных российских банков прекратили выдачу ипотечных займов для сотрудников в сфере IT, поскольку согласованные оператором лимиты субсидий по госпрограмме закончились. УБРиР обратился к «Дом.РФ» по этому вопросу.

«УБРиР готов возобновить выдачу IT-ипотеки после выделения дополнительных лимитов по госпрограмме. Банк уже направил соответствующую заявку оператору программы АО «Дом. РФ» и ожидает ответа в ближайшее время. По итогам января объем оформленных клиентами банка жилищных кредитов по IT-ипотеке в 2,7 раза превысил аналогичный показатель первого месяца прошлого года. Мы прогнозируем, что спрос на программу будет расти», — заявила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 11:02 УБРиР увеличил объем выдачи льготных ипотек в Свердловской области на 300% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...

05.02.2024 Доля работников торговли среди ипотечных заемщиков УБРиР составила 22% в IV квартале 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал структуру ипотечных ...

16.01.2024 В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...

04.10.2023 В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...

09.02.2023 В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (220)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18