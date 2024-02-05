УБРиР готов возобновить выдачу IT-ипотеки после выделения дополнительных лимитов по госпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В январе 2024 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) увеличил объемы ...05.02.2024 Доля работников торговли среди ипотечных заемщиков УБРиР составила 22% в IV квартале 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проанализировал структуру ипотечных ...16.01.2024 В декабре 2023 года УБРиР выдал на 28% больше ипотечных кредитов
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В декабре 2023 года Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал на 28% больше ...04.10.2023 В УБРиР портфель ипотечных кредитов увеличился в 1,5 раза за девять месяцев 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Портфель ипотечных кредитов в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) в ...09.02.2023 В УБРиР удвоилась выдача ипотеки по программе для представителей IT-сферы
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) за 2022 год в два раза выросли ...