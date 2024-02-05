УБРиР готов возобновить выдачу IT-ипотеки после выделения дополнительных лимитов по госпрограмме

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) направил в АО «Дом. РФ» запрос на выделение дополнительных субсидий, компенсирующих банку затраты в рамках выдачи IT-ипотек. После этого банк готов возобновить работу в этом направлении, пояснили в пресс-службе финансово-кредитной организации.



В феврале 2024 года несколько крупных российских банков прекратили выдачу ипотечных займов для сотрудников в сфере IT, поскольку согласованные оператором лимиты субсидий по госпрограмме закончились. УБРиР обратился к «Дом.РФ» по этому вопросу.



«УБРиР готов возобновить выдачу IT-ипотеки после выделения дополнительных лимитов по госпрограмме. Банк уже направил соответствующую заявку оператору программы АО «Дом. РФ» и ожидает ответа в ближайшее время. По итогам января объем оформленных клиентами банка жилищных кредитов по IT-ипотеке в 2,7 раза превысил аналогичный показатель первого месяца прошлого года. Мы прогнозируем, что спрос на программу будет расти», — заявила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова.