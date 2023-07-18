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Сегодня, 17:02

Российские производители получат преимущества при госзакупках

УрБК, Москва, 08.02.2024. Правительство РФ подготовило поправки в закон о госзакупках, предполагающие ряд преференций для отечественных участников аукционов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал российского кабинета министров.

Так, будет регламентирован полный запрет на участие в торгах определенных иностранных товаров или услуг. Кроме того, в процедуре госзакупок будут введены ограничения в рамках условия «второй лишний», когда есть российский претендент и введен коэффициент, улучшающий на 15% ценовое предложение отечественных компаний.

«В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства», — пояснил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По его мнению, такой подход положительно повлияет на развитие всех отраслей, стимулируя создание новых отечественных производств.
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