Российские производители получат преимущества при госзакупках

УрБК, Москва, 18.07.2023. В России стартовала разработка системы обмена информацией (СОИ) со странами Центральной и ...07.03.2023 Российские вина получат специальную марку с эмблемой
УрБК, Москва, 07.03.2023. Для российских вин введут федеральные специальные марки «Вино России». Соответствующее ...23.03.2020 Правительство РФ выделит 23 млрд рублей для фармпромышленности
УрБК, Москва, 23.03.2020. Российские фармацевтические предприятия получат из федерального бюджета 23 млрд руб., ...06.03.2017 Российские власти обсуждают отмену принципа «третий лишний» при госзакупках лекарств
УрБК, Москва, 06.03.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает с правительством РФ возможность отмены ...16.09.2016 Правительство РФ установило приоритет российским товарам при госзакупках
УрБК, Москва, 16.09.2016. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, дающее приоритет ...