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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа искусств на 600 мест и детский сад на 350 мест. Они появятся в результате реализации проекта по строительству новых социальных объектов и современного жилья на земельном участке общей площадью более 10 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Строительство будет запущено на территории в районе улицы Татищева — Срединного кольца. Проект межевания этой локации подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Одновременно здесь будут возводить многоквартирные жилые дома переменной этажности с объектами предпринимательской деятельности. Для комфортного проживания жителей предусмотрены подземные и надземные автостоянки.

В администрации Екатеринбурга отмечают, что проект межевания, направленный на развитие территории, получил одобрение в ходе общественных обсуждений.
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