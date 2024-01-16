В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...07.09.2021 Администрация Екатеринбурга планирует строительство двух детских садов по 350 мест
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. В городскую думу Екатеринбурга внесен проект изменений правил землепользования и ...21.06.2021 В Екатеринбурге построят новый детский сад в микрорайоне Уралмаш
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Новый детский сад на 125 мест построят в микрорайоне Уралмаш в границах улиц 40-летия ...10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...