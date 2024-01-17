УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:01

Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-декабре увеличился на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 94,3 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19,3%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.01.2024 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре увеличился на 21,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2023 ...

10.03.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе вырос на 30,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2023 года ...

10.02.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 33,6%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 71 млрд 117 млн ...

10.02.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 33,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2022 ...

16.02.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 17,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2021 ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (200)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18