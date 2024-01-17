Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-декабре увеличился на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2023 года составил 94,3 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 19,3%.

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