Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-декабре увеличился на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2023 ...10.03.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе вырос на 30,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2023 года ...10.02.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 33,6%
Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 71 млрд 117 млн ...10.02.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года вырос на 33,6%
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2022 ...16.02.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-декабре вырос на 17,6%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-декабре 2021 ...