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Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Каждый пятый сотрудник строительного холдинга «Атомстройкомплекс» младше 25 лет. При этом около трети работников девелопера имеют стаж работы 11 лет и более. Всего же в холдинге работает 5,5 тыс. человек.

Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет

По словам директора по персоналу «Атомстройкомплекса» Галины Хабаровой, молодежи дают возможность познакомиться с компанией еще в процессе обучения, когда принимают на практику и приглашают на производственные площадки.

«В результате многие ребята устраиваются к нам на неполный рабочий день, успешно совмещают работу с учебой, и к окончанию учебного заведения имеют хороший практический опыт. Часть практикантов возвращается к нам работать сразу после получения диплома. Только за прошлый год на предприятия «Атомстройкомплекса» трудоустроились более 90 молодых сотрудников как на инженерно-технические, так и на рабочие специальности», — рассказала Галина Хабарова.

Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет

В пресс-службе компании отметили, что устраиваться на работу в «Атомстройкомплекс» молодых людей мотивируют финансовая устойчивость компании, корпоративные бонусы и жилищная программа.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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