Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2023. Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», заинтересованный в воспитании будущих кадров ...28.11.2023 Лучшие сотрудники «Атомстройкомплекса» передают опыт екатеринбургским студентам
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В рамках проекта «Профессионалитет» студенты Уральского колледжа технологий и ...01.11.2023 Сотрудники «Атомстройкомплекса» купили более 80 квартир в рамках корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2023. Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» за три квартала 2023 года приобрели 88 квартир ...14.08.2023 Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в седьмой раз стали призерами Спартакиады строительного комплекса Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. В рамках празднования Дня строителя, которое состоялось в минувшие выходные, прошло ...04.10.2022 68 сотрудников «Атомстройкомплекса» приобрели квартиры с помощью корпоративной жилищной программы
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. «Атомстройкомплекс» на протяжении 10 лет успешно развивает корпоративную жилищную ...