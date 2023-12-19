Порядка 20% сотрудников «Атомстройкомплекса» моложе 25 лет

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. Каждый пятый сотрудник строительного холдинга «Атомстройкомплекс» младше 25 лет. При этом около трети работников девелопера имеют стаж работы 11 лет и более. Всего же в холдинге работает 5,5 тыс. человек.По словам директора по персоналу «Атомстройкомплекса» Галины Хабаровой, молодежи дают возможность познакомиться с компанией еще в процессе обучения, когда принимают на практику и приглашают на производственные площадки.«В результате многие ребята устраиваются к нам на неполный рабочий день, успешно совмещают работу с учебой, и к окончанию учебного заведения имеют хороший практический опыт. Часть практикантов возвращается к нам работать сразу после получения диплома. Только за прошлый год на предприятия «Атомстройкомплекса» трудоустроились более 90 молодых сотрудников как на инженерно-технические, так и на рабочие специальности», — рассказала Галина Хабарова.В пресс-службе компании отметили, что устраиваться на работу в «Атомстройкомплекс» молодых людей мотивируют финансовая устойчивость компании, корпоративные бонусы и жилищная программа.