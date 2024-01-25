На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,2%, до 37 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие огурцы (на 4,75%, до 265,57 руб. за кг), морковь (на 3,45%, до 44,13 руб. за кг), свежие помидоры (на 1,89%, до 266,93 руб. за кг), капусту (на 1,53%, до 34,3 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 1,46%, до 33,35 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на творог (на 1,32%, до 410,05 руб. за кг).