УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,61%, до ...25.01.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и капуста
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. С 15 по 22 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...08.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 29 мая по 5 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на ...26.01.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. С 16 по 23 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...