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В Екатеринбурге будет сдано в эксплуатацию 18 км дорог в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В 2024 году в Екатеринбурге будет построено более 18 километров новых дорог, а также реконструированы существующие участки дорожно-уличной сети. Глава города Алексей Орлов утвердил план дорожного строительства на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Так, будут реконструированы участки на улице Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной и Токарей, продолжится строительство улицы Водоемной протяженностью 1 км, участков улично-дорожной сети на улицах Академика Парина, Академика Ландау и Амундсена общей протяженностью 2,5 км.

Также продолжится капитальный ремонт участков дорог на улицах Центральной, Локомобильной, Новой (общая протяженность — 4,56 км). На улицах Гоголя, Карла Маркса и Энгельса начнутся капитальные ремонты, закончить их планируется в 2026 году. Общая площадь ремонтируемых участков составит 33,17 км. На пер. Базовом строится транспортная развязка, общая протяженность которой достигает 10 км.

На территории, прилегающей к строящейся Ледовой арене (улица Степана Разина, 15), работы по реконструкции улиц пройдут в три этапа (общая протяженность — 849 м). Ввод в эксплуатацию всех участков планируется в IV квартале 2024 года.

На территории Верх-Исетского района работы по реконструкции улично-дорожной сети в 2024 году будут проводиться на улицах Татищева, Юрия Исламова и Лоцмановых общей протяженностью 6,4 км.
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