В Екатеринбурге будет сдано в эксплуатацию 18 км дорог в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Доля дорог, соответствующих нормативам национального проекта «Безопасные качественные ...01.02.2024 Протяженность дорог Екатеринбурга составила 1,3 тыс. километров
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Общая протяженность дорог Екатеринбурга составила 1,3 тыс. кв. км, а их площадь — более ...30.01.2024 В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят детский сад для 350 детей и школу на 1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В границах улиц Просторной, Рощинской и Молодогвардейцев в Екатеринбурге будут ...09.01.2023 В 2022 году в Екатеринбурге были введены в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В 2022 году в Екатеринбурге был установлен рекорд в сфере строительства: в эксплуатацию ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...