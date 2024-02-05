В Екатеринбурге будет сдано в эксплуатацию 18 км дорог в 2024 году

Доля ровных дорог в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила достигнет 85% в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Общая протяженность дорог Екатеринбурга составила 1,3 тыс. кв. км, а их площадь — более ...

В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят детский сад для 350 детей и школу на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В границах улиц Просторной, Рощинской и Молодогвардейцев в Екатеринбурге будут ...