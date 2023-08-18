Сумма банковских вкладов жителей Южного Урала за год выросла на 16% и достигла 640 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Объем средств на банковских счетах жителей Южного Урала, по данным на 1 июля 2023 года, ...28.11.2022 Объем рублевых банковских вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 11%
УрБК, Челябинск, 28.11.2022. На 1 октября объем банковских сбережений южноуральцев составил 501 млрд руб. За год ...24.11.2021 Объем банковских вкладов жителей Челябинской области превысил 500 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 24.11.2021. Объем банковских вкладов жителей Южного Урала с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ...16.09.2021 Объем вкладов жителей Южного Урала составляет 445 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 16.09.2021. На 1 августа объем вкладов физических лиц в Челябинской области (без учета счетов эскроу) ...20.02.2020 Объем вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 9,4%
УрБК, Челябинск, 20.02.2020. На 1 января 2020 года объем банковских вкладов жителей Южного Урала составил 461 млрд руб. ...