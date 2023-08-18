Сумма банковских вкладов жителей Южного Урала за год выросла на 16% и достигла 640 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2024. По данным на 1 января 2024 года, объем средств на вкладах жителей Южного Урала составил 642 млрд руб. Это на 15,6% больше, чем на 1 января 2023 года. При этом средства на эскроу-счетах в этот показатель не входят, сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского главного управления Банка России.



На долю рублевых депозитов приходится 96% средств, сумма вкладов в валюте составляет 30 млрд руб.



Аналитики ЦБ РФ также отметили, что максимальная процентная ставка по стране, по данным на январь текущего года, составила 14,9% годовых. Годом ранее этот показатель достигал отметки 8%.



«Депозиты остаются удобным и надежным инструментом для сбережений: они застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб., процент по ним заранее известен и гарантирован. С 1 февраля этого года банки обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании срока вкладов. Это поможет человеку вовремя принять решение по накоплениям: переоформить вклад, либо закрыть его», — рассказала управляющая Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Добавим, что уведомления об окончании срока вклада для вкладчиков бесплатны. При информировании банки используют способ, который клиент выбрал при заключении договора.