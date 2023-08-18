УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:24

Сумма банковских вкладов жителей Южного Урала за год выросла на 16% и достигла 640 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 07.02.2024. По данным на 1 января 2024 года, объем средств на вкладах жителей Южного Урала составил 642 млрд руб. Это на 15,6% больше, чем на 1 января 2023 года. При этом средства на эскроу-счетах в этот показатель не входят, сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского главного управления Банка России.

На долю рублевых депозитов приходится 96% средств, сумма вкладов в валюте составляет 30 млрд руб.

Аналитики ЦБ РФ также отметили, что максимальная процентная ставка по стране, по данным на январь текущего года, составила 14,9% годовых. Годом ранее этот показатель достигал отметки 8%.

«Депозиты остаются удобным и надежным инструментом для сбережений: они застрахованы государством в пределах 1,4 млн руб., процент по ним заранее известен и гарантирован. С 1 февраля этого года банки обязаны за пять дней информировать клиентов об окончании срока вкладов. Это поможет человеку вовремя принять решение по накоплениям: переоформить вклад, либо закрыть его», — рассказала управляющая Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Добавим, что уведомления об окончании срока вклада для вкладчиков бесплатны. При информировании банки используют способ, который клиент выбрал при заключении договора.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.08.2023 Сумма вкладов на счетах жителей Южного Урала за год выросла на 19% и составила 616 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Объем средств на банковских счетах жителей Южного Урала, по данным на 1 июля 2023 года, ...

28.11.2022 Объем рублевых банковских вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 11%

УрБК, Челябинск, 28.11.2022. На 1 октября объем банковских сбережений южноуральцев составил 501 млрд руб. За год ...

24.11.2021 Объем банковских вкладов жителей Челябинской области превысил 500 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 24.11.2021. Объем банковских вкладов жителей Южного Урала с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года ...

16.09.2021 Объем вкладов жителей Южного Урала составляет 445 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 16.09.2021. На 1 августа объем вкладов физических лиц в Челябинской области (без учета счетов эскроу) ...

20.02.2020 Объем вкладов жителей Челябинской области за год вырос на 9,4%

УрБК, Челябинск, 20.02.2020. На 1 января 2020 года объем банковских вкладов жителей Южного Урала составил 461 млрд руб. ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (167)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18