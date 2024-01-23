Аналитики Центробанка отмечают замедление темпов роста потребительских цен

УрБК, Москва, 23.01.2024. Аналитики Банка России рассказали о замедлении инфляции в стране, сообщает пресс-служба ...06.12.2023 Аналитики Центробанка отмечают замедление роста экономики РФ в IV квартале 2023 года
УрБК, Москва, 06.12.2023. Специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России пришли к выводу, что в ...13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции
Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления действия временных факторов, ...13.05.2019 ЦБ заявил о прохождении пика годовой инфляции
УрБК, Москва, 13.05.2019. Годовая инфляция прошла свой пик по мере ослабления эффекта от повышения НДС и усиления ...17.01.2012 РОМИР: замедление темпов роста и доходов, и расходов россиян продолжается
УрБК, Москва, 17.01.2012. «Существенное замедление темпов номинального роста повседневных потребительских расходов ...