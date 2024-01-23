Аналитики Центробанка отмечают замедление темпов роста потребительских цен

УрБК, Москва, 07.02.2024. В России в декабре-январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. В то же время они все еще значительно превышают уровень 4% в пересчете на год, говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».



«Произошедшее в декабре-январе замедление роста цен во многом обусловлено разворотом действия временных факторов с проинфляционного на дезинфляционное, а также разовыми факторами», — говорится в сообщении.



Согласно данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Предпринятое ужесточение ДКП еще не в полной мере проявилось в динамике спроса и цен.



Кроме того, наблюдаются рост сберегательных настроений россиян и некоторое охлаждение потребительского кредитования.