ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. На предприятиях ЕВРАЗа сотрудники повышают квалификацию с помощью VR-тренажеров и симуляторов. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.Так, в среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК установлен тренажер для вальцовщиков, на шахте «Шерегешская» запустили три симулятора по наиболее травмоопасным операциям для отработки вождения на самоходной технике. Также на предприятиях ЕВРАЗа установлены VR-тренажеры для машинистов электровозов и мастеров участков горных работ.«Мы получаем хорошие отзывы от руководителей подразделений, в которых сотрудники обучаются на VR-тренажерах. Благодаря цифровым технологиям работники оттачивают сложные операции в безопасных условиях. Будем и дальше применять программы виртуальной реальности для обучения и развития персонала», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.В данную программу ЕВРАЗ вложил более 36 млн руб., а в целом в 2023 году на развитие персонала было направлено 232 млн руб.