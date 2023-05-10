ЕВРАЗ вложил 36 млн рублей в программы повышения квалификации с помощью технологий виртуальной реальности

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Сотрудники филиала-сегмента «Горнорудные активы» ЕВРАЗ ЗСМК получили две награды на ...07.02.2023 ЕВРАЗ внедряет цифровые проекты для повышения безопасности на шахте «Шерегешская»
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. На шахте «Шерегешская» реализуют цифровые проекты для повышения безопасности ...12.11.2020 ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн руб. ...21.07.2020 ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» отраслевого конкурса социальной эффективности
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. ЕВРАЗ ЗСМК победил в номинации «Развитие персонала» XVII отраслевого конкурса ...03.06.2020 ЕВРАЗ ЗСМК реализует пилотный проект видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему автоматического обнаружения человека в ...