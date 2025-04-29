УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:40

Предприятия ЕВРАЗа установили тренажеры, имитирующие опасные ситуации на производстве

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Уральские и сибирские предприятия ЕВРАЗа внедрили современные тренажеры-имитаторы для обучения сотрудников правилам охраны труда. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Теперь сотрудники компании могут увидеть и прочувствовать последствия нарушений правил охраны труда — без вреда для здоровья.

В ЕВРАЗе установлено 12 видов тренажеров, имитирующих самые распространенные опасные ситуации на промышленном производстве: падение с высоты, воздействие электротока, падение груза, ошибки при строповке, контакт с движущимся оборудованием и другие. Большинство стендов разработаны инженерами-конструкторами компании и изготовлены в механических цехах ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК.

Предприятия ЕВРАЗа установили тренажеры, имитирующие опасные ситуации на производстве
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Тренажеры размещены в региональных центрах подготовки персонала в Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Шерегеше и Качканаре, а также на участках вводного инструктажа. Обучение проходит каждый новый сотрудник и работники, повышающие свою квалификацию. Для специалистов по электробезопасности, сварочным технологиям, стропальщиков, машинистов кранов и слесарей-ремонтников разработаны отдельные тренажеры, учитывающие профессиональные риски.

«Мы установили уникальные тренажеры — понятные и наглядные конструкции, которые помогают увидеть и даже опосредованно прочувствовать, к чему приводит недостаточная внимательность на производстве. Нам бы очень хотелось, чтобы они стали прививкой от беспечности для всех наших сотрудников», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по технологическому развитию Сергей Сергиенко.

С момента запуска программы обучение на тренажерах прошли уже более 6 тыс. сотрудников. Этот проект — часть комплексной стратегии ЕВРАЗа по снижению травматизма и формированию культуры безопасности на производстве.
