На Свердловских дорогах за прошедшие сутки работало 363 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Свердловской области на уборку автодорог было выведено 262 единицы снегоуборочной ...02.03.2023 За прошедшие сутки с улиц Екатеринбурга дорожные рабочие убрали более 10 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. За минувшие сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны было вывезено 10 тыс. 280 т снега. ...03.03.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 3 марта выйдет 348 рабочих и 162 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. В Екатеринбурге в круглосуточном режиме продолжается очистка дорог и тротуаров от снега ...23.12.2021 На уборку Екатеринбурга от снега 23 декабря вывели 388 рабочих и 193 единицы спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2021. Уборка дорог и пешеходных зон от снега в Екатеринбурге продолжается в круглосуточном ...09.11.2016 За сутки в Свердловской области выпало в среднем 15 см снега
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. За прошедшие сутки на территории Свердловской области выпало в среднем 15 см осадков. ...