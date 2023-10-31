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На Свердловских дорогах за прошедшие сутки работало 363 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. За прошедшие сутки на трассах Среднего Урала работало 363 единицы снегоуборочной техники. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Для устранения скользкости дорожные рабочие применили 923 т песка. Уборка продолжится до тех пор, пока все дороги не будут приведены в нормативное состояние.

Напомним, что за прошедшие сутки в Свердловской области выпало около 3 см снега. Сегодня снегопады продолжатся.
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