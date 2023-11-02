В Свердловской области 113 единиц спецтехники устранили скользкость на дорогах

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УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Госавтоинспекция Свердловской области уведомляет о введении частичного ограничения ...

На дороги Свердловской области для борьбы с гололедом вывели более 100 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. В Свердловской области для уборки региональных дорог от последствий снегопада вывели ...

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УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. На уборку дорог в Свердловской области 21 февраля было выведено 380 единиц спецтехники. ...

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УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В ночь с 4 на 5 декабря в Свердловской области привлекли к уборке дорог от снега 312 ...

На дорогах Среднего Урала в ближайшие дни ожидается гололедица

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Управление автодорог Свердловской области переходит на усиленный режим работы в связи с ...