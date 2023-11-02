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В Свердловской области 113 единиц спецтехники устранили скользкость на дорогах

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. В Свердловской области было выведено 113 единиц спецтехники для устранения скользкости на дорогах. На текущий момент уровень сцепления приведен в норму, сообщает департамент информационной политики региона.

Вводить ограничения на дорогах пока не планируется. Кроме того, продолжает работать дорожная техника, чтобы ликвидировать низкие сцепные качества полотна вследствие погодных условий.

«Сегодня в регионе облачно с прояснениями, на севере Свердловской области ожидается местами снег с дождем, в остальных районах преимущественно без осадков», — предупреждают уральских автомобилистов.

Напомним, что накануне ГИБДД несколько раз вводила ограничения на трассах региона из-за зимней скользкости на проезжей части.
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