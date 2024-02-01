На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%

В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За год этот показатель вырос на ...Вчера, 15:00 Объем выданных кредитов в Свердловской области за год вырос на 64%
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Свердловской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 732,01 млрд руб. За ...01.02.2024 В Свердловской области число выданных кредитов в декабре снизилось на 6%
В Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд руб. За год этот показатель ...01.02.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в декабре кредитов
УрБК, Челябинск, 01.02.2024. В Челябинской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 38,39 млрд руб. ...01.02.2024 В Свердловской области число выданных кредитов в декабре снизилось на 6%
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В Свердловской области объем выданных в декабре 2023 года кредитов составил 62,49 млрд ...