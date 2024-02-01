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На Южном Урале число выданных кредитов за год выросло на 45%

УрБК, Челябинск, 06.02.2024. В Челябинской области объем выданных в 2023 году кредитов составил 476,3 млрд руб. За год этот показатель вырос на 64%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках по объему выданных кредитов расположились Москва (2,6 трлн руб.), Московская область (1,8 трлн руб.), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб.), Краснодарский край (894,6 млрд руб.) и Свердловская область (732,01 млрд руб.).

В 2023 году в Челябинской области было выдано 1,71 млн кредитов, что на 45% больше показателя предыдущего года. Их средний чек составил 278 тыс. руб. (+13%).

В целом по стране объемы кредитования за год выросли на 51%, а количество выдач кредитов — на 45%.
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