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Офисы банка «Открытие» в Екатеринбурге выставили на торги за 78 млн 615 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Офисные помещения банка «Открытие» в здании, расположенном по адресу улице Горького, 45 в Екатеринбурге, выставили на торги. Объявление об этом размещено на сайте аукционного дома «Торги-ру».

Речь идет о помещениях на цокольном, первом и втором этаже здания общей площадью 1 тыс. 138,3 кв. м. Начальная цена заявлена в размере 78 млн 615 тыс. руб. Объявление актуально до 4 марта 2024 года. Дданные помещения банк пытается продать с 2022 года.
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