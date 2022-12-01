Офисы банка «Открытие» в Екатеринбурге выставили на торги за 78 млн 615 тыс. рублей

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В Екатеринбурге выставлено на публичные торги имущество алкотрейдера «СЭКОМ» стоимостью более 145 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2017. В Екатеринбурге на торги в виде публичного предложения выставлено имущество ЗАО ...

В Екатеринбурге выставлено на торги имущество алкотрейдера «СЭКОМ» стоимостью более 145 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2017. На торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО «СЭКОМ», расположенное на ...

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УрБК, Екатеринбург, 30.01.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлены помещения ЗАО ...

Торговые и офисные площади «Россетей» в Екатеринбурге повторно выставлены на аукцион

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2015. Торговые и офисные площади «Россетей» в Екатеринбурге по пр. Ленина, 38а повторно ...