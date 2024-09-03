В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. В Екатеринбурге 23 августа аукционный дом «Литфонд» проведет торги в рамках ...07.08.2024 В Екатеринбурге аукционный дом «Литфонд» проведет торги «460 лет русского книгопечатания: редкие книги и манускрипты XVI-XX веков, исторические бумаги и автографы»
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Екатеринбурге 23 августа в рамках Екатеринбургского Международного книжного фестиваля ...29.11.2012 Архив Тарковского выкупили в Лондоне почти за два миллиона долларов
Архив Андрея Тарковского приобретен на торгах аукционного дома «Сотбис» в Лондоне представителем правительства ...22.06.2011 Портреты любовниц Пикассо проданы на аукционе за 67 миллионов долларов
На аукционе Christie's в Лондоне три картины испанского художника Пабло Пикассо были проданы за 67,6 миллиона долларов, ...27.05.2009 Любовные письма Эдит Пиаф выставлены на аукцион
На торги аукционного дома Christie's, которые состоятся 25 июня 2009 года в Париже, будет выставлена подборка из 54 ...