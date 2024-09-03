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03.09.2024

В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов. Там будут представлены работы известных художников Урала, а также лоты таких мэтров, как Булат Окуджава и Михаил Шемякин, сообщает пресс-служба аукционного дома.

В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

В частности, на аукционе будет представлена работа известного уральского художника Миши Шаевича Брусиловского «Распятие». Лидирующая ставка за нее — 360 тыс. руб.

В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

Также на торги выставлена коллекция работ Виталия Воловича — подборка из 13 листов иллюстраций к книге «Ирландские и исландские саги». Лидирующая ставка за сюиту офортов — 260 тыс. руб., за «Исповедь пустой рясе» — 17 тыс. руб., а за работу «Девушка спешит на свидание» — 14 тыс. руб.

В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

Картины в формате открыток «День музыки», «С днем рождения В. Даля», «Ха-ха, Букашкин-старичо... Вас поздравляет горячо!» уральского художника Евгения Малахина (Б. У. Кашкина) представлены по лидирующим ставкам в размере 5 тыс. руб.

В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

Автолитографии художника Михаила Шемякина «Разговор с палачом» и «Побег на рывок» 1994 года представлены по лидирующим ставкам в 28 тыс. руб. и 26 тыс. руб., цветная литография из цикла «Трансформация Пикассо» 1991 года — 60 тыс. руб.

В Екатеринбурге филиал аукционного дома «Литфонд» 5 сентября проведет две сессии торгов с произведениями Миши Брусиловского и Виталия Воловича

Кроме этого выставлен на аукцион и памятный архив с выступления Булата Окуджавы в Стокгольме 29-30 сентября 1990 года, в котором особую ценность представляет редкая французская пластинка Le soldat en papier (винил-код LDX 74743, Франция, 1979 год) с автографом, афиша концерта и брошюра со статьей Станислава Рассадина Une declaration d’amour («Объяснение в любви»), посвященной поэту, а также с текстами песен на русском и французском языках.

Лидирующая ставка за раритетный архив барда — 18 тыс. руб.

Фото предоставлены пресс-службой аукционного дома «Литфонд»
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