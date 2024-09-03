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Аукционный дом «Литфонд» в екатеринбургском филиале 17 октября проведет очередные торги

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. Аукционный дом «Литфонд» в филиале в Екатеринбурге проведет 17 октября очередные торги. Самым дорогим лотом торгов станет «Житие Василия Нового и Григориево видение» — извлечение из средневековой рукописи Четьи Минеи. В представленной рукописи 165 полностраничных цветных миниатюр. Стартовая цена за реликвию 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба аукционного дома.

Аукционный дом «Литфонд» в екатеринбургском филиале 17 октября проведет очередные торги

Также высокую оценку получила в каталоге аукциона картина выдающегося уральского художника Миши Брусиловского «Сиреневая Леда» 1991 года на сюжет из греческой мифологии. Лидирующая ставка за полотно 280 тыс. руб.

На торгах будут представлены и произведения народного художника России Виталия Воловича, который с 1932 года жил и работал в Свердловске. В частности, на торги выставлены два листа из серии мастера «Средневековые мистерии» («Объяснение в любви», «Рыцарь-павлин») 1980 года по лидирующей ставке 19 тыс. руб. Заявлены и другие его произведения.

Аукционный дом «Литфонд» в екатеринбургском филиале 17 октября проведет очередные торги

Также в рейтинге художников представлены работы Пабло Пикассо. В «Литфонде» заявлена его литография «Портрет Жаклин» 1958 года. Работа посвящена музе и второй жене мастера — Жаклин Рок. Лидирующая ставка за портрет указана 55 тыс. руб.

Отдельное внимание в каталоге заслуживают винтажные предметы интерьера: бронзовая лампа в стиле ар-деко «Танец c шаром» (лидирующая ставка 95 тыс. руб.), серебряный кувшин в стиле неоренессанс первой четверти ХХ (лидирующая ставка 36 тыс. руб.) и ваза-солифлер из матового стекла, произведенная во Франции в 1920-е годы (лидирующая ставка 24 тыс. руб.)

Аукционный дом «Литфонд» в екатеринбургском филиале 17 октября проведет очередные торги

Среди прочего на торги заявлены: хромолитографированные открытки по рисункам знаменитого мастера и законодателя моды Льва Бакста, представленным в издании «Фея кукол» (Санкт-Петербург, 1904 г.). Стартовая цена за театральный раритет 20 тыс. руб.

Уральский андеграунд на октябрьских торгах будет представлен, в частности, художественной коллажной фотографией в стиле Эль Лисицкого, на которой запечатлен сооснователь и клавишник группы «Агата Кристи» Александр Козлов. Примечательно, что фотопортрет сделан знаменитым свердловским фотографом и дизайнером Ильдаром Зиганшиным. Стартовая ставка за фото 13 тыс. руб.

Аукционный дом «Литфонд» в екатеринбургском филиале 17 октября проведет очередные торги

Ознакомиться со всеми лотами предстоящих торгов можно на предаукционной выставке в Екатеринбурге по адресу: проспект Ленина, 8.

Фото предоставлены пресс-службой аукционного дома «Литфонд»
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