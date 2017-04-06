В Екатеринбурге сдают в аренду шесть помещений в бывшем Доме технической службы Уралмаша

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) выставило в Екатеринбурге на аукцион по аренде шесть нежилых помещений в бывшем Доме Уралмашзавода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Здание на перекрестке улицы Культуры и проспекта Орджоникидзе является объектом конструктивистского наследия.



Так, на аукционы заявлены для аренды помещения: 1 этаж № 35 площадью 4 кв. м. (начальная цена — 1 тыс. 728 руб. в месяц); 3 этаж № 159 площадью 36,2 кв. м. (начальная цена — 8 тыс. 579 руб. в месяц); 3 этаж № 170-171 площадью 12,7 кв. м. (начальная цена — 3 тыс. 975 руб. в месяц); 3 этаж № 187-189 площадью 52,7 кв. м. (начальная цена — 12 тыс. 489 руб.); 4 этаж № 202 площадью 26,2 кв. м. (начальная цена — 7 тыс. 493 руб.); 4 этаж № 226 площадью 39,9 кв. м. (начальная цена — 9 тыс. 655 руб.).



Также уточняется, что в сумму аренды входит 20% НДС без вычета коммунальных платежей.



Заявки принимаются со 2 по 26 июня 2023 года. Аукцион состоится 28 июня 2023 года.