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Вчера, 14:42

В Банке России назвали дефицит рабочей силы одним из факторов инфляции на Урале

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году инфляция составила 6,4%. Ее рост был спровоцирован дефицитом рабочей силы. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщила начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова.

По ее словам, работодателям, чтобы привлечь кадры, приходится активно повышать зарплаты, поэтому формирование спроса зависит в том числе от ситуации на рынке труда.

«Он стимулируется очень низким уровнем безработицы и значительными бюджетными расходами. То есть у населения появились деньги, которые оно очень активно начало тратить», — рассказала Марина Мясникова, отметив, что инфляция на Урале по итогам 2023 года была ниже, чем в 2022 году. Тогда показатель находился на уровне 10%.

Еще одной причиной, по ее словам, является ослабление рубля.
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