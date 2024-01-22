На Среднем Урале в полном объеме реализовали Региональный экспортный стандарт 2.0 в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор ...24.10.2023 Для свердловских предпринимателей и самозанятых с 30 октября по 10 ноября проведут бесплатные курсы по фотографии и созданию сайтов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам ...05.10.2023 В Свердловской области на конкурсе экспортеров чемпионами года стали 11 региональных компаний
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» наградили победителей конкурса «Экспортер ...21.03.2023 Центр поддержки экспорта Свердловской области занял третье место во всероссийском рейтинге
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки ...01.07.2022 Центр поддержки экспорта Среднего Урала отметили на федеральном уровне
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...