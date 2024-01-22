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На Среднем Урале в полном объеме реализовали Региональный экспортный стандарт 2.0 в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В 2023 году Свердловская область обеспечила реализацию всех 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщает департамент информполитики региона, ссылаясь на информацию Российского экспортного центра (РЭЦ).

Реализация стандарта обеспечивается по 15 направлениям. «Это базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, создание необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики», — уточнили в департаменте.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков отметил большой вклад Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого был создан Центр «Мой бизнес».

«Предприниматели высоко ценят обучающие программы и экспертные мероприятия фонда: в 2023 году был поставлен рекорд по числу участников. Компании при содействии фонда находят покупателей за рубежом, решают вопросы логистики, заключают реальные экспортные контракты», — заявил В. Третьяков.

В самом фонде работу с экспортерами курирует Центр поддержки экспорта СОФПП.

«Наша визитная карточка — форум «Экспортный марафон». Его в прошлом году дополнил цикл экспертных встреч «Екатеринбург международный». Прошло много семинаров и вебинаров. На 2024 год стоят не менее амбициозные задачи в работе с экспортерами», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Стоит отметить, что в 2023 году в регионе число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло более чем на 7 тыс., а количество самозанятых — на 44%.

Так, в Свердловской области было зарегистрировано 208 тыс. 426 субъектов МСП и 264 тыс. 724 плательщика налога на профессиональный доход. На 1 января 2023 года последний показатель составлял 185 тыс. 457.
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