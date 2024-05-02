Свердловская область вошла в топ-5 ведущих регионов по поддержке экспорта

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Свердловские производители продуктов питания и товаров для детей приняли участие в ...05.02.2024 На Среднем Урале в полном объеме реализовали Региональный экспортный стандарт 2.0 в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В 2023 году Свердловская область обеспечила реализацию всех 15 инструментов ...21.03.2023 Центр поддержки экспорта Свердловской области занял третье место во всероссийском рейтинге
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки ...01.07.2022 Центр поддержки экспорта Среднего Урала отметили на федеральном уровне
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...12.04.2022 Свердловский центр поддержки экспорта вошел в пятерку лучших в стране
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. По итогам 2021 года Свердловский центр поддержки экспорта Свердловского областного ...