Свердловская область вошла в топ-5 ведущих регионов по поддержке экспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Свердловская область вошла в топ-5 ведущих регионов по поддержке экспорта. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») занял четвертое место в рейтинге Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Ранее ЦПЭ СОФПП занимал седьмое место. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



По итогам 2024 года предприятия Среднего Урала, ориентированные на экспорт, заключили 142 контракта при господдержке на общую сумму более 7 млрд руб. При содействии ЦПЭ СОФПП впервые вышли на экспорт 44 компании.



При поддержке СОФПП продукция была поставлена в 45 стран, среди которых Армения, Белоруссия, Германия, Израиль, Польша, Китай и другие.