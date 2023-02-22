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Вчера, 14:42

Центр поддержки экспорта Свердловской области занял третье место во всероссийском рейтинге

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) попал на третье место в рейтинге Российского экспортного центра по объему поддержанного экспорта и количеству заключенных контрактов. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

По интегральному показателю свердловский ЦПЭ также занял седьмую строчку рейтинга организации.

В 2022 году ЦПЭ помог 92 уральским экспортерам подписать контракты с зарубежными партнерами на сумму 83,4 млн долл. США. Клиентам центра предоставляются возможность обучения, помощь в поиске деловых партнеров, организации бизнес-миссий и выставок, различные консультации.

Директор СОФПП Валерий Пиличев рассказал, что в 2022 году количество направлений работы ЦПЭ выросло до 20.

«Наши компании поставляли за рубеж медицинское оборудование, пищевую продукцию, промышленные товары, продукцию легкой промышленности, сельхозпродукцию. Мы увеличили показатели работы в ряде направлений. Например, раньше в год мы выпускали один поток акселератора «Экспортный форсаж», а в 2022 году выпустили два. Был большой запрос на информацию, и мы его удовлетворяли», — отметил он.

«Российский экспортный центр» — это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, объединяющий Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, АО «РОСЭКСИМБАНК» и АНО «Школа экспорта».

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