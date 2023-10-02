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В Свердловской области на конкурсе экспортеров чемпионами года стали 11 региональных компаний

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» наградили победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области 2023», организаторами регионального этапа которого выступают правительство области, региональное министерство инвестиций и развития и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес»). Об этом сообщает пресс-служба СОФПП.

Все 11 региональных компаний-чемпионов получили сертификат на участие в 2024 году в международной выставке с собственным стендом, а также возможность выйти в окружной и федеральный этапы конкурса.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, Средний Урал занимает первое место по несырьевому неэнергетическому экспорту в УрФО и входит в пятерку лидеров в России. Поддержка таких компаний — немаловажный фактор. Так, в 2023 году при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 50 свердловских экспортеров заключили зарубежные контракты на сумму 42,96 млн долл. США.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев отметил, что в 2022 году комиссия рассмотрела 62 заявки, в 2023 — 68. Такая динамика говорит о том, что сегодня конкурс является знаком качества и признания достижений в области экспортной деятельности.

Глава фонда также отметил, что в структуре СОФПП работу с экспортерами, в том числе региональный этап конкурса, курирует Центр поддержки экспорта (ЦПЭ). За три квартала 2023 года помощь Центра получили 758 региональных компаний, ориентированных на экспорт.

Кроме того, ЦПЭ инициирует и события, объединяющие экспортеров для решения актуальных вопросов ВЭД. Так, в преддверии церемонии награждения состоялась встреча Клуба экспортеров Свердловской области, на которой компании вместе с экспертами обсуждали злободневные темы в рамках отраслевых рабочих групп.

Напомним, что конкурс «Экспортер года Свердловской области» проводится в регионе уже девятый год подряд. Его цели — популяризация экспортной деятельности и поддержка регионального экспорта, выявление лучших как среди новичков, так и в сфере опытных участников ВЭД.
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