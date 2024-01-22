В Свердловской области за 2023 год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев рассказали, что в регионе за год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тыс., а количество самозанятых — на 44%. Об этом они сообщили в ходе встречи с журналистами в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.



Так, по актуальным данным на 10 января 2024 года, в регионе было зарегистрировано 208 тыс. 426 субъектов малого и среднего предпринимательства. Уверенно росла и численность самозанятых — по данным на 31 декабря, в Свердловской области было 264 тыс. 724 плательщика налога на профессиональный доход. На 1 января 2023 года этот показатель составлял 185 тыс. 457.



Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что в 2023 году через областной фонд поддержки предпринимательства на финансовую поддержку бизнеса в виде займов и поручительств была направлена беспрецедентная сумма — 18,4 млрд руб., годом ранее — 7,4 млрд руб.



Кроме того, в 2023 году было организовано 400 серьезных экспертных мероприятий, повышающих компетенции. В них приняли участие 36 тыс. человек.



«В этом году, исходя из запросов и нашего собственного ощущения, было принято решение проводить больше мероприятий для бизнеса в городах Свердловской области. Самозанятые также смогут пройти практикумы и курсы на различные темы в сфере продвижения и креативных индустрий», — сообщил Вадим Третьяков.



В свою очередь, Валерий Пиличев сообщил, что в 2024 году все имеющиеся программы поддержи будут сохранены. Кроме того, продолжится работа в рамках подписанного с крупнейшими маркетплейсами соглашения.



«Мы планируем совместно с маркетплейсами большой обучающий проект для самозанятых. Акцент будет сделан на практике — каждый сможет завести свою карточку на маркетплейсе и приступить к продажам», — подытожил Валерий Пиличев.