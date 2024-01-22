УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
22.01.2024

В Свердловской области за 2023 год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев рассказали, что в регионе за год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тыс., а количество самозанятых — на 44%. Об этом они сообщили в ходе встречи с журналистами в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Так, по актуальным данным на 10 января 2024 года, в регионе было зарегистрировано 208 тыс. 426 субъектов малого и среднего предпринимательства. Уверенно росла и численность самозанятых — по данным на 31 декабря, в Свердловской области было 264 тыс. 724 плательщика налога на профессиональный доход. На 1 января 2023 года этот показатель составлял 185 тыс. 457.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что в 2023 году через областной фонд поддержки предпринимательства на финансовую поддержку бизнеса в виде займов и поручительств была направлена беспрецедентная сумма — 18,4 млрд руб., годом ранее — 7,4 млрд руб.

Кроме того, в 2023 году было организовано 400 серьезных экспертных мероприятий, повышающих компетенции. В них приняли участие 36 тыс. человек.

«В этом году, исходя из запросов и нашего собственного ощущения, было принято решение проводить больше мероприятий для бизнеса в городах Свердловской области. Самозанятые также смогут пройти практикумы и курсы на различные темы в сфере продвижения и креативных индустрий», — сообщил Вадим Третьяков.

В свою очередь, Валерий Пиличев сообщил, что в 2024 году все имеющиеся программы поддержи будут сохранены. Кроме того, продолжится работа в рамках подписанного с крупнейшими маркетплейсами соглашения.

«Мы планируем совместно с маркетплейсами большой обучающий проект для самозанятых. Акцент будет сделан на практике — каждый сможет завести свою карточку на маркетплейсе и приступить к продажам», — подытожил Валерий Пиличев.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.11.2023 В центре Екатеринбурга у кластера «Домна» с 13 по 17 декабря пройдет новогодняя ярмарка самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Новогодняя ярмарка в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге выйдет за пределы ...

15.11.2023 СОФПП выдал самозанятым свердловчанам займов на 12 млн рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В рамках поддержки зарегистрированных в качестве самозанятых жителей Среднего Урала ...

05.10.2023 В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...

02.10.2023 В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...

06.09.2023 СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (401)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18