В Свердловской области за 2023 год число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло более чем на 7 тысяч

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Новогодняя ярмарка в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге выйдет за пределы ...15.11.2023 СОФПП выдал самозанятым свердловчанам займов на 12 млн рублей в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В рамках поддержки зарегистрированных в качестве самозанятых жителей Среднего Урала ...05.10.2023 В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...02.10.2023 В Екатеринбурге 3 октября в креативном кластере «Домна» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года Свердловской области — 2023»
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) в рамках ...06.09.2023 СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально ...