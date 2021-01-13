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ММК представляет свою продукцию на международной выставке «Продэкспо» в Москве

УрБК, Магнитогорск, 05.02.2024. В рамках раздела «Упаковка и технологии» XXXI международной выставки продуктов питания, напитков, а также сырья для их производства и упаковки «Продэкспо», которая открылась 5 февраля на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Москве, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) представил свою уникальную продукцию: белую жесть для производства упаковки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Комбинат является единственным в России производителем этого вида продукции, занимая примерно половину российского рынка белой жести, используемой для производства тары пищевых продуктов, в частности, консервных банок. В прошлом году производство белой консервной жести на ММК составило около 167 тыс. т», — уточнили в пресс-службе ММК.

Выставка «Продэкспо» будет работать с 5 по 9 февраля.
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