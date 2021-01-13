ММК представляет свою продукцию на международной выставке «Продэкспо» в Москве

Комбинат обновил десятилетний рекорд по выпуску этой продукции ...27.02.2019 ММК представит свою продукцию на международной выставке в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 27.02.2019. В Ташкенте начала работу 20-я по счету Международная строительная выставка ...28.02.2018 ММК принимает участие в международной строительной выставке в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в международной ...16.02.2010 Продукция ООО «Хладокомбинат № 3» получила высокие оценки на международной выставке «Продэкспо-2010»
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2010. Мороженое уральского ООО «Хладокомбинат № 3» получило высокие оценки экспертов на ...08.02.2010 ООО «Хладокомбинат № 3» принимает участие в работе XVII международной продовольственной выставки «Продэкспо-2010»
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2010. С 8 по 12 февраля 2010 года ООО «Хладокомбинат № 3» примет участие в «Салоне мороженого ...