Суд в Первоуральске оштрафовал компанию «Сибпроект» на 500 тыс. рублей за коммерческий подкуп

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области прокуратура оштрафовала ООО ПК «Урал Щебень» за передачу взятки ...22.06.2022 «Евро-азиатскую компанию» из Первоуральска оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. ООО «Евро-азиатская компания» из Первоуральска оштрафовали на 500 тыс. руб. за ...19.03.2021 Суд оштрафовал на 500 тыс. рублей екатеринбургский интернет-магазин «СпецКомплект» за коммерческий подкуп
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Мировой судья судебного участка № 1 Верхнепышминского судебного района оштрафовал ООО ...09.10.2018 Суд оштрафовал белоярскую компанию «Пилотех» на 500 тыс. рублей за подкуп представителя лесничества
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Мировой судья судебного участка № 2 Заречного судебного района оштрафовал на сумму 500 ...01.08.2017 На Среднем Урале компания «Фаворит» оштрафована на 1 млн руб. за дачу взятки полицейскому
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2017. В Свердловской области компания «Фаворит» оштрафована на 1 млн руб. за нарушение ...