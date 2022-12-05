Суд в Первоуральске оштрафовал компанию «Сибпроект» на 500 тыс. рублей за коммерческий подкуп

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Против ООО «Сибпроект» по требованию прокуратуры Первоуральска было возбуждено административное дело по факту коммерческого подкупа, в итоге организация была оштрафована на 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Сотрудники надзорного ведомства установили, что работник ООО «Сибпроект» передал начальнику отдела технологии металлургического производства одного из предприятий города 735 тыс. руб. Тот должен был убедить свое руководство сотрудничать с «Сибпроектом» и закупать их продукцию.



В отношении организации было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное обещание в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица действий». В результате компания была оштрафована на 0,5 млн руб.



В отношении передававшего деньги сотрудника было возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 3 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».