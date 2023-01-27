Компания «Спецстрой» из Екатеринбурга оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Екатеринбургское ООО «Спецстрой» оштрафовано на 1 млн руб. после проверки прокуратуры Орджоникидзевского района. Предприятие было обвинено в коррупционном правонарушении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что в июле 2020 года директор ООО «Спецстрой» предложил директору ООО «УралДорНИИ» 50 тыс. руб., чтобы последнее подготовило протокол с ложными данными о соответствии керна верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, которое уложил «Спецстрой». В этом же документе требовалось написать о соблюдении строительных правил и ГОСТ. Указанная сумма была направлена на банковскую карту главы «УралДорНИИ».
По данному факту в отношении «Спецстроя» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В рамках него и был назначен штраф в 1 млн руб.
Также в августе 2021 года директор «УралДорНИИ» была признана виновной в преступлении, предусмотренном пунктом «в» части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Она приговорена к 5,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.
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