На «ММК-МЕТИЗ» завершилась аттестация четырех марок стальной сварочной проволоки

УрБК, Магнитогорск, 17.01.2023. ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в состав ММК) завершило процедуру периодической аттестации проволоки стальной сварочной четырех марок в Национальном Агентстве контроля сварки (НАКС). Об этом сообщает управление информации и общественных связей компании.
Так, была аттестована проволока следующих марок: Св-08Г2С диаметром 2,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70, Св-08Г2С диаметром 3,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70, Св-08А диаметром 3,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70, Св-08А диаметром 4,0 мм, 5,0 мм без покрытия по ГОСТ 2246-70.
«Успешная аттестация дает право предприятию осуществлять продажу данной продукции с нанесением Знака соответствия НАКС на ярлыки и товаросопроводительную документацию аттестованной продукции», — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что аттестованные марки предназначены для осуществления автоматической сварки под флюсом, автоматической сварки плавящимся электродом в среде активных газов и смесях, автоматической наплавки проволочным электродом под флюсом, а также газовой сварки, механизированной сварки плавящимся электродом в среде активных сварок и смесях, ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом. Сфера их применения: горнодобывающее, газовое, котельное, металлургическое, нефтегазодобывающее, подъемно-транспортное оборудование и строительные конструкции. В том числе — для оборудования транспортировки опасных грузов, оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных производств.
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