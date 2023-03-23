На ММК-МЕТИЗ внедрили инновационную систему заказа автотранспорта

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УрБК, Магнитогорск, 26.09.2023. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» совместно с ООО «Автотранспортное управление» (входят в Группу компаний ПАО «ММК») запускают инновационную систему заказа автотранспорта «Грузовое такси». Об этом сообщает пресс-служба ММК.«Грузовое такси» при его заказе и мониторинге сокращает время ожидания автотранспорта за счет использования IT-технологий. Алгоритмы инновационной системы позволяют оперативно подстроиться под нужды производства и выбрать для перевозки максимально подходящий автомобиль, а также ускорить процесс доставки груза до конечного пункта.Еще одним преимуществом системы «Грузовое такси» авторы проекта называют сокращение простоев автотранспорта и, соответственно, затрат предприятия на их оплату. Каждый заказ детально планируется и координируется с заказчиком, что значительно экономит время и ресурсы.Инициатором внедрения «Грузового такси» на ММК-МЕТИЗ является проектный офис «Совершенствование операционной эффективности» завода. Специалисты проектного офиса разрабатывали алгоритмы программы, участвовали в процессе ее реализации от стадии разработки новых функций до внедрения.Сейчас идет опытно-промышленная эксплуатация системы, в ходе которой осуществляется ее тщательное тестирование, а также выявляются «узкие места» в логистике ОАО «ММК-МЕТИЗ».