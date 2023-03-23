На ММК-МЕТИЗ внедрили инновационную систему заказа автотранспорта

УрБК, Магнитогорск, 23.03.2023. Специалисты АО «ЕВРАЗ НТМК» провели аудит системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» ...27.02.2023 Делегация «ММК-Метиз» провела переговоры с белорусским Минпромом
УрБК, Магнитогорск, 27.02.2023. Делегация Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» поучаствовала в ...24.07.2020 «ММК-МЕТИЗ» реализует проект по автоматизации бюджетного процесса на базе IBM PA
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2020. Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», руководствуясь корпоративной ...21.05.2020 «ММК-МЕТИЗ» в апреле нарастил поставки крепежных изделий на 30%
УрБК, Магнитогорск, 21.05.2020. ОАО «ММК-МЕТИЗ» в апреле увеличило объемы отгрузки крепежных изделий на 30% по ...02.10.2017 Магнитогорский метизно-калибровочный завод отметил свое 75-летие
УрБК, Магнитогорск, 02.10.2017. 1 октября Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу (входит в состав Группы ПАО ...