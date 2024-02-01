Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро — на 1,2 руб.

УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 43,27 коп., до 90,66 руб., евро — на 1,24 руб., до 98,64 руб.