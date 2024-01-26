Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 32 коп.

УрБК, Москва, 01.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 37,91 коп., до 89,66 руб., евро — на 32,54 коп., до 97,11 руб.