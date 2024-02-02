Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.

УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 58,08 коп., до 91,24 руб., евро — снизился на 41,58 коп., до 98,22 руб.