Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 февраля 2024 года. Курс ...02.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс ...01.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...