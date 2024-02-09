Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — снизился на 37 коп.

УрБК, Москва, 09.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2024 года. Курс ...07.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 55 коп., евро — на 78 коп.
УрБК, Москва, 07.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...