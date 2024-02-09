Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — снизился на 37 коп.

УрБК, Москва, 15.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 22,59 коп., до 91,43 руб., евро — снизился на 37,84 коп., до 97,81 руб.