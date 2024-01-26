Официальный курс доллара США вырос на 56 коп., евро — на 28 коп.

УрБК, Москва, 02.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 февраля 2024 года. Курс доллара США вырос на 56,21 коп., до 90,22 руб., евро — на 28,60 коп., до 97,40 руб.