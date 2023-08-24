Жительница Нижнего Тагила перевела телефонным мошенникам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. 44-летняя жительница Нижнего Тагила заявила в полицию о том, что мошенники обманом заставили ее перечислить 1 млн 030 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».



В середине декабря 2023 года женщина оставила свои персональные данные на сайте с ненастоящей рекламой Газпромбанка о господдержке. Вскоре ей позвонили неизвестные и предложили «заработать» вместе с ними на бирже криптовалют. В ходе переговоров мошенница убедила женщину «вложиться по-крупному», для чего пострадавшая взяла 27 декабря 2023 года онлайн-кредит на 1 млн руб. и перевела деньги мошенникам.



После этого злоумышленники выманили у пострадавшей еще 30 тыс. руб. под предлогом, что для выводы заработанных денег нужна «страховка». Женщина заподозрила, что стала жертвой преступления, и обратилась в полицию.