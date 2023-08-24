Жительница Нижнего Тагила перевела телефонным мошенникам более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Новоуральске к полицейским обратилась школьная учительница, которая заявила, что ...03.07.2023 Жительница Первоуральска отдала лжеброкерам 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Жительница Первоуральска, решив заработать на бирже, перевела мошенникам 1 млн руб., ...16.05.2023 Молодая жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 850 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. В дежурную часть полиции Верхней Пышмы поступило заявление от местной жительницы 2001 ...14.11.2022 В Полевском учительница перевела мошенникам более 1,5 млн рублей под видом инвестиций в акции «Газпрома»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Учительница из города Полевской перевела мошенникам 1 млн 648 тыс. 500 руб., надеясь ...24.09.2021 Жительница Екатеринбурга перевела мошенникам более 1,6 млн рублей на «защищенные» счета
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Под ...