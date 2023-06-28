Жительница Новоуральска перевела мошенникам почти 3 млн кредитных средств под предлогом выявления утечки банковских данных

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Новоуральске к полицейским обратилась школьная учительница, которая заявила, что стала жертвой мошенников. В июне этого года обманным путем телефонные мошенники заставили женщину оформить несколько кредитов на общую сумму 2,83 млн руб., а полученные деньги перевести на указанные ими счета, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Так, пострадавшая рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в июне ей позвонил неизвестный, представившийся работником полиции, и заявил, что ей необходимо принять участие в поимке недобросовестного сотрудника банка, из-за которого произошла утечка личных данных клиентов. Мошенник также рассказал, что личные данные самой пострадавшей используют, чтобы оформить займы. Далее с жертвой стал общаться лжесотрудник Центробанка, который заявил, что для поимки преступника необходимо, чтобы женщина предоставила ему доступ к ее телефону с помощью программы Rust Desk.



Мошенники общались с жертвой на протяжении недели, в результате чего женщина оформила кредиты и перевела деньги злоумышленникам.