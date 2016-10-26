В ЗАТО Лесной прокуратура восстановила права предпринимателя на подключение магазина к электросетям

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Прокуратура Туринского района выявила нарушения законодательства о защите прав ...02.02.2016 Прокуратура вынесла предписание главе Шалинского ГО за ограничение водоснабжения
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура вынесла предписание главе Шалинского городского округа за ограничение ...14.05.2015 В Ачите директор магазина «Магнит» оштрафован за нарушение «антитабачного» закона
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2015. Прокуратура проверила исполнение федерального закона «Об охране здоровья граждан от ...01.03.2011 В Екатеринбурге магазин «Детский мир» уличен в реализации просроченного детского питания
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2011. Прокуратурой Верх-Исетского района Екатеринбурга выявлены нарушения ...21.04.2010 За I квартал 2010 года органами прокуратуры Свердловской области выявлено более 250 нарушений законодательства о занятости населения
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2010. Прокуратура Свердловской области выявила нарушения законодательства при реализации ...