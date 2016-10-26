В ЗАТО Лесной прокуратура восстановила права предпринимателя на подключение магазина к электросетям

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. После прокурорской проверки в магазине ЗАТО Лесной в январе 2024 года было возобновлено электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



МКУ «Управление городского хозяйства» ЗАТО Лесной в ноябре 2023 года отключило местный магазин от электроснабжения, ссылаясь на несанкционированное подключение объекта к сетям.



По результатам надзорных мероприятий прокуратура установила, что между владельцем магазина и акционерным обществом «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения, все присоединения выполнены в рамках законодательства, и признала отключение неправомерным.



Электроснабжение в магазине восстановлено, а руководителю МКУ «Управление городского хозяйства» было внесено представление об устранении нарушений федерального закона.