Администрация Екатеринбурга отремонтирует 576 кв. метров проезжей части в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В 2024 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать около 576 тыс. кв. м. проезжей части. На это будет выделено 1,5 млрд руб. из бюджетов всех уровней, сообщает пресс-служба администрации города.



«В планах муниципалитета отремонтировать около 576 тыс. кв. м. проезжих частей, из них 260 тыс. кв. м. — благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Еще 173 тыс. кв. м. починят районы в рамках содержания улиц», — указано в сообщении.



В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице Среднего Урала было отремонтировано 19 участков автодорог общей площадью 304,5 тыс. кв. м. и протяженностью 19,7 км.



Кроме того, в Екатеринбурге в 2024 году будет построено около 17 км сетей освещения, разбито 43,7 тыс. кв. м. цветников и кронировано почти 4,5 тыс. деревьев, посажено 1,7 тыс. деревьев и кустарников. Также начнется капитальный ремонт плотины на реке Патрушиха.