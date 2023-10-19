УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:22

Администрация Екатеринбурга отремонтирует 576 кв. метров проезжей части в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В 2024 году администрация Екатеринбурга планирует отремонтировать около 576 тыс. кв. м. проезжей части. На это будет выделено 1,5 млрд руб. из бюджетов всех уровней, сообщает пресс-служба администрации города.

«В планах муниципалитета отремонтировать около 576 тыс. кв. м. проезжих частей, из них 260 тыс. кв. м. — благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Еще 173 тыс. кв. м. починят районы в рамках содержания улиц», — указано в сообщении.

В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в столице Среднего Урала было отремонтировано 19 участков автодорог общей площадью 304,5 тыс. кв. м. и протяженностью 19,7 км.

Кроме того, в Екатеринбурге в 2024 году будет построено около 17 км сетей освещения, разбито 43,7 тыс. кв. м. цветников и кронировано почти 4,5 тыс. деревьев, посажено 1,7 тыс. деревьев и кустарников. Также начнется капитальный ремонт плотины на реке Патрушиха.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2023 В Екатеринбурге за 2023 год отремонтировано 43 участка автодорог общей площадью 517, 2 тыс. кв. метров

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после осмотра объектов благоустройства и ...

24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...

10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...

27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...

24.12.2019 Администрация Екатеринбурга в рамках нацпроекта обновит 16 объектов улично-дорожной сети

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Администрация Екатеринбурга планирует в 2020 году отремонтировать в муниципалитете 16 ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (67)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18