Администрация Екатеринбурга отремонтирует 576 кв. метров проезжей части в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов после осмотра объектов благоустройства и ...24.05.2023 Власти Екатеринбурга проверили ход реконструкции магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Реконструкция магистралей в Екатеринбурге в этом году началась раньше запланированного ...10.11.2022 В Екатеринбурге отремонтировали 15 дорожных участков по нацпроекту БКД
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные ...27.01.2022 На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области направят 8,4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. Объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в ...24.12.2019 Администрация Екатеринбурга в рамках нацпроекта обновит 16 объектов улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Администрация Екатеринбурга планирует в 2020 году отремонтировать в муниципалитете 16 ...