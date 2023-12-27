В Екатеринбурге аферисты под видом юридической помощи убедили пенсионерку перевести им около 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. Жительница Екатеринбурга перевела на счета злоумышленников, действующих под видом юристов, многомиллионную сумму. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



Потерпевшая сообщила, что через мессенджер с ней вышла на связь неизвестная и сообщила, что консалтинговая компания, сотрудницей которой она является, готова оказать необходимую «юридическую помощь» по возврату денежных средств, которые якобы похищены с банковского счета женщины. Для этого, по словам звонившей, необходимо было провести несколько юридических процедур и оплатить «страховку» и «налоги».



Так, действуя по инструкции лжеюриста, потерпевшая сделала несколько денежных переводов на общую сумму около 6,5 млн руб.



По факту хищения денежных средств следственным подразделением УМВД возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».