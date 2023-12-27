В Екатеринбурге аферисты под видом юридической помощи убедили пенсионерку перевести им около 6,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя от имени «главврача» и других ...13.12.2023 Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...28.09.2023 Доцент кафедры уральского вуза перевела на счета аферистов 1,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В Екатеринбурге доцент кафедры одного из уральских вузов перевела 1,2 млн руб. личных ...28.06.2023 Жительница Екатеринбурга перевела телефонным мошенникам 2 млн рублей на «безопасные» счета
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В полицию Екатеринбурга обратилась местная жительница 1979 года рождения, рассказавшая, ...26.10.2020 Пенсионерка из Екатеринбурга оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 843 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Телефонные аферисты, представившись сотрудниками силовых ведомств, убедили жительницу ...