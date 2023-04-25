Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...12.04.2023 Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, ...14.02.2023 С 15 февраля в Свердловской области начнется отбор компаний для участия в выставке «Иннопром-2023»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 15 февраля по 24 марта пройдет отбор компаний, которые будут ...01.02.2023 В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке ...25.04.2022 ММК принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана
УрБК, Магнитогорск, 25.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в Международной промышленной ...