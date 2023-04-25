Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Материалы по теме

Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, ...

Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, ...

С 15 февраля в Свердловской области начнется отбор компаний для участия в выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 15 февраля по 24 марта пройдет отбор компаний, которые будут ...

В Свердловской области начался отбор компаний для участия в «Иннопроме» в Узбекистане

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2023. В Свердловской области начался отбор компаний, которые представят регион на выставке ...

ММК принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в столице Узбекистана

УрБК, Магнитогорск, 25.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат принимает участие в Международной промышленной ...