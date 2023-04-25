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Правительство Свердловской области начало отбор заявок на участие в выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. До 1 марта 2024 года свердловские компании смогут подать заявку на присутствие на коллективном стенде Среднего Урала на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 22 по 24 апреля 2024 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

По условиям заявки компания должна быть зарегистрирована в Свердловской области, а также она должна разрабатывать и выпускать высокотехнологичную промышленную продукцию, а также использовать принципы умного производства.

В приоритете стенда Свердловской области будут предприятия отраслей машиностроения, металлургии, энергетики, химической промышленности, информационных и телекоммуникационных технологий, сферы развития инфраструктуры. «Также производитель должен поставлять или быть готовым поставлять продукцию в страны Центральной Азии», — уточняют в департаменте.

Присутствие на стенде будет бесплатным. Подать заявку можно здесь.

Выставка «ИННОПРОМ» была учреждена на Среднем Урале, однако форум уже вышел за пределы РФ. С 2021 года он проводится в Узбекистане, а в 2023 году состоялся в Казахстане.
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