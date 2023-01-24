Протяженность дорог Екатеринбурга составила 1,3 тыс. километров

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Общая протяженность дорог Екатеринбурга составила 1,3 тыс. кв. км, а их площадь — более 30 тыс. кв. км. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в муниципалитете завершилась инвентаризация улично-дорожной сети.



«Всего в городе есть 1 тыс. 391 дорога общего пользования протяженностью почти 1,3 тыс. километров. Их площадь составила более 30 тыс. кв. километров», — говорится в сообщении.



В администрации отмечают, что в 2023 году было построено 20 дорог общей протяженностью 10,5 км. 43 участка общей площадью более 517 кв. км были отремонтированы.



Самыми длинными оказались дорога поселка Совхозного (17,6 км), Сибирский тракт (16 км) и дорога от улицы Шефской до поста ГИБДД (12,3 км). Самыми короткими — улица Тепличная в селе Горный Щит (40 метров), а также улица Махнева (42 метра) и улица Алексея Толстого (53 метра).