Протяженность дорог Екатеринбурга составила 1,3 тыс. километров

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Власти Екатеринбурга опубликовали список улиц и дорог, которые будут отремонтированы в ...21.12.2022 Екатеринбургские службы благоустройства установили освещение на 79 км дорог
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проконтролировал ход работ по развитию сети уличного ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...15.12.2020 Администрация Екатеринбурга утвердила список дорог для ремонта в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2020. Администрация Екатеринбурга составила перечень автомобильных дорог общего пользования ...14.08.2012 В Екатеринбурге отремонтировано 140 тыс. квадратных метров дорог
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. В июле дорожные работы в Екатеринбурге были закончены на десятках дорожных объектов ...