Объем наличных денег в обращении вырос в России на 2 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 01.02.2024. Объем наличных денег, находящихся в обращении в России, увеличился в 2023 году на 2 трлн руб. и достиг 18 трлн руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центробанка.



«Повышенный спрос на наличные наблюдался с января по сентябрь 2023 года. Однако уже в сентябре начался их возврат в банковскую систему», — говорится в сообщении.



Эта тенденция объясняется увеличением привлекательности банковских вкладов в связи с повышением ключевой ставки Банка России.



Кроме того, после того как была возобновлена печать купюр номиналом 5 и 10 руб., их доля в общем объеме находящихся в обороте наличных денег выросла до 3% и 7% соответственно.

