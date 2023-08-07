Объем наличных денег в обращении вырос в России на 2 трлн рублей в 2023 году

УрБК, Москва, 07.08.2023. В России объем наличных денег, находящихся в обороте, за июнь вырос на 459 млрд руб. и к июлю ...27.01.2023 В России объем наличных денег в обращении вырос на 2,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.01.2023. На 1 января 2023 года объем наличных денег в обращении составил 16,4 трлн руб. Это на 2,3 ...27.01.2021 Объем наличных денег в обращении в РФ за год вырос на 2,8 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.01.2021. На 1 января объем наличных денег в обращении в РФ составил 13,4 трлн руб. За год показатель ...21.04.2016 Объем наличных денег в России в I квартале 2016 года сократился на 6,1%
УрБК, Москва, 21.04.2016. Объем наличных денег в России (банкнот и монет) с 1 января по 1 апреля 2016 года сократился ...30.01.2013 По итогам 2012 года в России объем наличных денег в обращении вырос на 11%
УрБК, Москва, 30.01.2013. Наличная денежная масса в обращении в РФ выросла по итогам 2012 года на 11,2% — до 7,675 трлн ...