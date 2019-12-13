В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2019. Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области сообщило, ...17.07.2019 В Екатеринбурге в первом полугодии ввели в эксплуатацию более 250 тыс. кв. м. жилья
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2019. В Свердловской области за I половину 2019 года сдано 704 тыс. кв. м. жилья, сообщает ...16.07.2018 В I полугодии 2018 года в Свердловской области построено 765 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2018. За полгода в Свердловской области построено почти 765 тыс. кв. м. жилья. Это на 7,3% ...14.06.2018 В Свердловской области количество выданных разрешений на строительство жилья достигло 239 единиц
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. В Свердловской области количество выданных разрешений на строительство жилья достигло ...16.02.2017 В Свердловской области приостановлено строительство 43 многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2017. На начало 2017 года в Свердловской области приостановлено строительство 43 ...