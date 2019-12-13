В Свердловской области в 2024 году планируется построить свыше 3,3 млн кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области 1 февраля поручил министерству строительства и развития инфраструктуры региона принять исчерпывающие меры для строительства жилья, которого на Среднем Урале в 2024 году, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», планируется возвести свыше 3,3 млн кв. м. Об этом сообщает областной департамент информполитики.



Согласно докладу заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, в минувшем году на Среднем Урале введено 3,26 млн кв. м. жилья, что превысило на 11% показатели 2022 года.



«Объем строительно-монтажных работ, где 55% от общих объемов жилстроя приходится на многоквартирные дома, за прошлый год составил 410 млрд руб., а инвестиций в основной капитал — 260 млрд руб.», — отметил Сергей Швиндт.



Большая часть — 90,4% — всех построенных многоквартирных домов в области приходится на Екатеринбург, а из муниципалитетов за пределами областного центра наибольший, суммарно 700 тыс. м, ввод жилья обеспечили Сысерть, Белоярский, Верхняя Пышма, Березовский и Полевской. Белоярский городской округ лидирует по обеспеченности жильем: на каждого жителя муниципалитета за год введено свыше 5 кв. м., что почти в восемь раз больше среднего по области показателя.



Сегодня в регионе строятся 4,7 млн кв. м. жилья в многоквартирных домах. К получению разрешений на строительство готовы земельные участки с потенциалом свыше 16 млн кв. м. жилья.



Кроме того, стабильный прирост темпов строительства жилья обеспечивается за счет реализации в регионе ряда программ, среди которых программа расселения аварийных домов — в прошлом году жилищные условия улучшили 6,5 тыс. уральцев, а общее обновление жилфонда составило почти 113 тыс. кв. метров.