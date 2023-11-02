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Вчера, 13:35

После аварий на трассе Екатеринбург — Тюмень движение для транспорта частично восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Госавтоинспекция сообщила о частичном восстановлении движения на 78 км Тюменского тракта в Богдановичском районе.

«Движение транспорта на 78 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень частично восстановлено», — сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.

На этом участке трассы организовано реверсивное движение. Кроме того, его можно объехать по автодороге Грязновское — Асбест через Сухой Лог.

По уточненным данным, на 78 км Тюменского тракта произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием девяти автомобилей, в том числе грузовых. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.

По факту ДТП полиция проводит проверочные мероприятия.
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