После аварий на трассе Екатеринбург — Тюмень движение для транспорта частично восстановлено

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. ...02.11.2023 Движение транспорта на участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. На участке трассы Богданович — Сухой Лог полностью восстановлено движение транспорта. ...18.05.2021 ГИБДД закрыла движение на участке трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за лесного пожара
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Движение транспорта на трассе «Екатеринбург — Тюмень» в районе города Камышлов закрыто ...01.02.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...04.05.2017 Движение на трассе Екатеринбург — Курган частично восстановлено
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2017. Госавтоинспекция частично восстановила движение автотранспорта на федеральной трассе ...