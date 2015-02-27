В результате массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали два человека

Материалы по теме

На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП попали восемь автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. ...

В Екатеринбурге два человека пострадали в результате пожара в котельной

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2015. В Екатеринбурге два человека пострадали в результате пожара в котельной, сообщает ...

На Алтае произошло второе за неделю ДТП с участием автобуса

В Алтайском крае на трассе Новониколаевка — Вишневка в пятницу утром перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, сообщает ...

Три человека пострадали от взрыва газа в Костромской области

По уточненным данным, три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Костромской области, сообщает «Газета.Ru». ...

МЧС: на Урале в результате падения метеорита пострадали четыре человека

УрБК, Челябинск, 15.02.2013. Четыре человека пострадали от падения обломков метеорита на Урале, сообщили в пресс-службе ...