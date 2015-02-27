В результате массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали два человека

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. ...27.02.2015 В Екатеринбурге два человека пострадали в результате пожара в котельной
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2015. В Екатеринбурге два человека пострадали в результате пожара в котельной, сообщает ...01.11.2013 На Алтае произошло второе за неделю ДТП с участием автобуса
В Алтайском крае на трассе Новониколаевка — Вишневка в пятницу утром перевернулся пассажирский автобус ПАЗ, сообщает ...07.05.2013 Три человека пострадали от взрыва газа в Костромской области
По уточненным данным, три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Костромской области, сообщает «Газета.Ru». ...15.02.2013 МЧС: на Урале в результате падения метеорита пострадали четыре человека
УрБК, Челябинск, 15.02.2013. Четыре человека пострадали от падения обломков метеорита на Урале, сообщили в пресс-службе ...