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Вчера, 12:11

В результате массового ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадали два человека

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. В массовом ДТП, которое произошло на 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, утром 1 февраля, пострадали два человека. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. Всего в дорожных авариях участвовало девять транспортных средств», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в ДТП попали восемь машин, пять из которых были грузовыми.
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