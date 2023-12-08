На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП попали восемь автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Участок автотрассы Екатеринбург — Тюмень на 27 километре закрыт для движения в сторону ...29.11.2023 На ЕКАДе произошло более 20 ДТП с участием 40 автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 89 по 79 км (от Полевского до ...18.05.2021 ГИБДД закрыла движение на участке трассы «Екатеринбург — Тюмень» из-за лесного пожара
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2021. Движение транспорта на трассе «Екатеринбург — Тюмень» в районе города Камышлов закрыто ...01.02.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение транспорта в полном объеме
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. Движение на 26 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области открыто в ...29.04.2014 Семь школьников пострадали в ДТП на трассе Курган — Тюмень
Школьный автобус попал в ДТП на федеральной трассе Курган — Тюмень, травмы получили семеро детей, сообщает «Газета.ру» ...