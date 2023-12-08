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Вчера, 10:45

На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП попали восемь автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На 78 километре Тюменского тракта, в Богдановичском районе, произошло массовое ДТП. Трасса перекрыта в оба направления, предупреждает Управление ГИБДД по Свердловской области.

На трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП попали восемь автомобилей
Фото предоставлено пресс-службой Управления ГИБДД по Свердловской области

«На 78 км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень движение транспорта перекрыто в оба направления в связи с ДТП», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в ДТП попали восемь автомобилей, пять из которых грузовые.
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