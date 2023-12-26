Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-ноябре составил 913 человек

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. На территорию Свердловской области в январе-октябре 2023 года въехали 75 тыс. 060 ...24.11.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-сентябре составил 875 человек
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. На территорию Свердловской области в январе-сентябре 2023 года въехали 67 тыс. 167 ...23.08.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-июне составил 1 тыс. 165 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2023. На территорию Свердловской области в январе-июне 2023 года въехали 42 тыс. 248 человек, ...29.05.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-марте составил 1 тыс. 017 человек
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. На территорию Свердловской области в январе-марте 2023 года въехали 19 тыс. 746 ...30.03.2023 Миграционный прирост населения Свердловской области в январе составил 213 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. На территорию Свердловской области в январе 2023 года въехали 5 тыс. 683 человека, ...