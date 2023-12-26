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Миграционный прирост населения Свердловской области в январе-ноябре составил 913 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. На территорию Свердловской области в январе-ноябре 2023 года въехали 82 тыс. 069 человек, выбыли из региона 81 тыс. 156 человек, сообщает Свердловскстат.

Таким образом, миграционный прирост на Среднем Урале в январе-ноябре составил 913 человек. Для сравнения: за тот же период 2022 года фиксировалась убыль в 4 тыс. 996 человек.

Прирост международных мигрантов за указанный период составил 14 тыс. 343 человека (в январе-ноябре предыдущего года — 15 тыс. 989), в том числе со странами СНГ — 13 тыс. 198 человек, с другими зарубежными государствами — 1 тыс. 145 человек.
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