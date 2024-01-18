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Вчера, 17:02

В Челябинске средняя стоимость квартир в новостройках за год выросла на 40,8%

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 120 тыс. 687 руб. За январь этот показатель вырос на 1%, за 12 месяцев — на 39%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Средняя стоимость квартир на первичном рынке столицы Южного Урала составляет 6 млн 739 тыс. 944 руб. За январь этот показатель увеличился на 0,5%, за 12 месяцев — на 40,8%.

Среди городов РФ заметное годовое увеличение стоимости квартир в новостройках также выявлено в Махачкале (+98,4%), Кирове (+52,7%), Новокузнецке (+49,6%) и Нижнем Тагиле (+45,9%).
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